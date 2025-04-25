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「人間條件四」回歸完成心願 吳念真曝新作時程

2025/4/25 18:01（4/25 21:46 更新）
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綠光劇團「人間條件四」25日在國家戲劇院舉辦總彩排記者會，演員林美秀（右）、黃韻玲（左）飾演姊妹，原班人馬睽違16年重新演繹。中央社記者裴禛攝　114年4月25日
綠光劇團「人間條件四」25日在國家戲劇院舉辦總彩排記者會，演員林美秀（右）、黃韻玲（左）飾演姊妹，原班人馬睽違16年重新演繹。中央社記者裴禛攝　114年4月25日
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（中央社記者葉冠吟台北25日電）綠光劇團「人間條件四」今天舉辦總彩排記者會，導演吳念真慶幸原班人馬有機會回歸，完成重演心願，儘管16年前後台詞幾乎沒變，但演員賦予更多詮釋，也透露「人間條件九」進度。

「人間條件四」原班人馬黃韻玲、林美秀和陳希聖睽違16年合體，描述學歷與職業高低不同的姊妹，因嫉妒與競爭走向悲劇的血緣情誼。

導演吳念真被問及為何隔那麼久才把它帶回舞台，他受訪表示，這是為黃韻玲和林美秀量身打造的作品，找不到合適演員替換，直到近期3人都有空檔才有機會重現經典，也算了卻一樁心願，並笑說：「導演年歲已大，什麼時候掛掉都不知道，不要有遺憾。」希望劇迷能再從故事中找到感動。

吳念真提到，「人間條件四」台詞16年來幾乎沒變，但經歲月歷練，每個演員詮釋表現都不同，他自己也是，「16年前會偏心姊姊，現在開始能理解妹妹，因為我們其實都比較像妹妹『美真』。」

黃韻玲也認為面對角色「美真」還是覺得痛苦、負能量滿滿，現在能看到不同面向的「美真」，她笑說：「畢竟16年很長，生小孩也念高中了。」

林美秀則坦言體力確實有落差，但現在能把多年累積的功力投注在角色上，展現更豐富面貌，「雖然演舞台劇真的很難，但能一氣呵成演完很爽。」

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「人間條件」系列近年陸續重演，依舊能跨時代感動觀眾，票房表現亮眼。吳念真坦言，他創作任何劇本都會代入觀眾視角，想像他們如何進入劇情，「我的戲還滿通俗的，但就是想與人產生共鳴」，透露正努力趕工「人間條件九」，期待明年有機會與劇迷見面。

「人間條件四」台北首週演出已完售，將持續巡迴高雄、台中、台南等地至今年7月。（編輯：張雅淨）1140425

#吳念真
#林美秀
#黃韻玲
#綠光劇團
綠光劇團25日在國家戲劇院進行「人間條件四」總彩排，原班人馬黃韻玲（後右）、林美秀（後左）和陳希聖（前左）睽違16年合體。中央社記者裴禛攝　114年4月25日
綠光劇團25日在國家戲劇院進行「人間條件四」總彩排，原班人馬黃韻玲（後右）、林美秀（後左）和陳希聖（前左）睽違16年合體。中央社記者裴禛攝　114年4月25日
綠光劇團「人間條件四」原班人馬睽違16年合體，25日在國家戲劇院進行總彩排，演員林美秀（前左）坦言體力確實有落差，但現在能把多年累積的功力投注在角色上，展現更豐富面貌。中央社記者裴禛攝　114年4月25日
綠光劇團「人間條件四」原班人馬睽違16年合體，25日在國家戲劇院進行總彩排，演員林美秀（前左）坦言體力確實有落差，但現在能把多年累積的功力投注在角色上，展現更豐富面貌。中央社記者裴禛攝　114年4月25日
綠光劇團25日在台北國家戲劇院舉行「人間條件4：一樣的月光」總彩排記者會，編導吳念真（右2）與主要演員黃韻玲（右）、林美秀（左）、陳希聖（左2）合體亮相。中央社記者裴禛攝　114年4月25日
綠光劇團25日在台北國家戲劇院舉行「人間條件4：一樣的月光」總彩排記者會，編導吳念真（右2）與主要演員黃韻玲（右）、林美秀（左）、陳希聖（左2）合體亮相。中央社記者裴禛攝　114年4月25日
吳念真
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