藏品變手作 故宮邀民眾端午連假遊南北院區

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（中央社記者王寶兒台北26日電）端午連假即將到來，國立故宮博物院今天分享，5月31日端午節當天到故宮，可憑門票免費參加「乘龍船、遊故宮」手作活動，親手組裝龍舟，南北院區在端午節前也將推出大展。

故宮今天發布新聞稿表示，故宮文物中有不少以端午節慶為主題的文物，如「洋彩藍地百子龍舟圖雙耳瓶」描繪孩童們在江面上舉行龍舟競賽的情景，故宮特別以雙耳瓶上的龍舟造型，轉化設計成為龍船摺紙，歡迎民眾到故宮過端午，組裝龍舟、上色裝飾，完成後可放入應景的香包或端午避邪小物。

故宮北部院區明天起將推出「眾神降臨－沉浸故宮3.0數位展」特展，以院藏神話文物開展，透過沉浸式空間、擴增實境與體感互動，邀請觀眾回到神話誕生的年代，見證眾神如何描繪宇宙的運行規律，並為社會制度賦予神聖的正當性。

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端午連假期間，故宮北院在30日下午將推出「故宮仲夏樂」口琴音樂會，邀請天狼星口琴樂團演出，曲目亮點包括台灣作曲家李讓創作的「銀河之詩」系列，也帶來時下流行動畫樂曲及歌頌台灣各地風貌的環島樂章，呼應現正展出中「悅耳－傾聽畫裡的聲音」特展。

故宮南院30日則將盛大推出「江戶浮世之美」特展，以南院所藏近百件江戶浮世繪名品為基礎，搭配向日本及國內各館商借展品，建構出江戶時期東京的繁華樣貌，展品涵蓋屏風、手卷、版畫、繪本等多種形制，以「川流豐華」、「城市時光」、「旅遊樂趣」和「跨界交流」等單元呈現江戶生活魅力。（編輯：張雅淨）1140526