紐約聯準銀行總裁：美利率很可能再稍微調升

（中央社紐約20日綜合外電報導）美國聯邦準備銀行（Fed）一名高層官員19日表示，儘管美國關鍵利率已接連調升，但利率依舊處於低檔，央行很可能將進一步升息，但會採取循序漸進方式。

近幾週聯準會官員的發言釋出矛盾訊息，有的被解讀為利率還須明顯調升，有的則被解讀為暫停升息腳步，金融市場因此焦慮不安。

紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）總裁威廉斯（John Williams）19日不願意捲入這場論戰，但他表示，即使今年已3度升息，美國基準利率「仍處於低檔」。

威廉斯在一場社區活動中答覆記者提問時說：「我們很可能還會小幅升息，但真正會是在經濟非常強健的情況下才這麼做。」

威廉斯還說：「我們已持續盡全力找到一條循序漸進的道路，讓貨幣政策的利率水準重返更正常水準。」

威廉斯是聯準會訂定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席。而FOMC已一再表示，持續逐步升息，將能夠讓美國經濟繼續擴張，同時控制住通貨膨脹。

然而，聯準會官員持續釋出一些混雜訊息。例如聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）近幾週先是表示，聯準會還將數度升息；最近又說，央行將謹慎行動，並從經濟數據中觀察跡象。

過去這段時間，經濟學家對聯準會升息步調的預測搖擺，從明年升息4次到預料將暫停升息。不過幾乎所有經濟學家一致預期12月將會升息。

威廉斯還強調，聯準會「沒有既定時程」，將會視需要調整政策。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1071120