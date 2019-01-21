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亞股延續上週漲勢 中國經濟成長創28年新低

最新更新：2019/01/21 19:14

（中央社香港21日綜合外電報導）亞洲股市今天延續上週漲勢，主要因投資人樂見媒體報導中國願意削減對美龐大的貿易順差。同時最新數據顯示，中國去年經濟成長6.6%，創28年來新低，但符合原先預測。

彭博披露北京承諾未來5年將擴大對美採購的報導，帶動亞股今天延續上週五的漲勢。儘管部分市場人士對此感到懷疑，但觀察家認為這意味著，這兩個全球經濟強權的談判正朝正確的方向發展。

股市原本已在外界期待雙方順利化解關稅爭端下走高，如今中方願意讓步，對股市提供進一步支撐。

隨著美國總統川普和中國國家主席習近平同意的90天貿易休兵大限逼近，中國首席貿易談判代表預定本月稍後前往華府，展開更多談判。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）資深策略分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說：「市場現在漸漸認為雙方都有意願達成協議。但隨著3月1日大限逼近，市場也可能要求更具體證據，顯示雙方可望達成協議。」

港股恆生指數收盤略漲0.39%；上證綜合指數收盤上漲0.56%。

亞洲其他股市，日經225指數收盤小漲0.26%；南韓Kospi指數收盤微漲0.02%；雪梨股市收盤略漲0.18%；紐西蘭股市收盤漲0.56%。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1080121

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