宏達電VR奪36大獎 王雪紅內部信透露好消息

（中央社記者江明晏台北22日電）宏達電在CES展出VIVE Pro Eye、VIVE COSMOS的虛擬實境(VR)新品，全球已奪36項大獎，董事長王雪紅寄出員工內部信宣布好消息，並期許2019年將會是HTC豐碩的一年。

宏達電董事長王雪紅21日寄出內部信表示，在剛落幕的國際消費性電子展CES 2019，宏達電展出全新的VIVE Pro Eye、VIVE COSMOS、Viveport Infinity和VIVE Reality System，以硬體、軟體和應用內容服務，為高階VR的體驗方式樹立新標竿，截至目前為止，已拿下全球36項大獎，VIVE Pro更在1月獲頒來自中國主流VR媒體的兩項「2018年度最佳VR硬體」大獎。

王雪紅表示，比去年又多贏得了8個大的獎項，非常以員工為榮，能有如此源源不斷的創造力，而敢在洶湧浪潮波峰下，百折不撓地向前衝。

王雪紅強調，VIVE Reality是VR、AR、AI、5G、Blockchain(區塊鏈)這些尖端科技結合起來，融合人文藝術，而釋放出人們的想像力；HTC除了會持續打造再進化的硬體及軟體之外，對企業，對文化，對藝術，對教育，對醫療，對娛樂也會有深刻意義的內容，目前正透過平台VIVEPORT源源不斷地運輸出去。

王雪紅最後引用「學如逆水行舟，不進則退」，勉勵員工展望新的一年，攜手堅定的一起朝向目標邁進，2019將會是HTC豐碩的一年。

智慧機市場競爭激烈，宏達電近年將事業重心轉換至虛擬實境領域，由於推出智慧機款較過去大幅減少，VR領域營收和不足以補足缺口，宏達電營收規模較過去大幅減少，2018全年合併營收為237.4億元，較2017年減少61.78%，也和全盛時期營收4550億元的水平相去甚遠。

不過，受到與Google完成11億美元的合作協議挹注業外，宏達電今年應可轉虧為盈，終結連續3年虧損，市場也期待，宏達電在調整體質後，能步入成長正軌，帶動事業迎向春燕。（編輯：楊凱翔）1080122