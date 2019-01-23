蘋概三王走勢疲軟 台股量縮失守週線

（中央社記者江明晏台北23日電）美股重挫，台股今天開低量縮震盪，蘋概三王疲軟，終場收在9846.4點，下跌48.26點，失守週線。台股多空交錯，距封關剩5個交易日，分析師估指數區間震盪，中小型股年前行情可期。

由於國際貨幣基金（IMF）經濟展望不佳，加上美中貿易新一輪談判傳取消和企業財報預測令人失望，美股今天走低，道瓊工業指數終場重挫301.87點，科技股走勢疲弱，美光、Google、英特爾（Intel）、超微（AMD）、蘋果（Apple）重挫超過2%。

台股加權股價指數今天開低震盪，終場下跌48.26點，收在9846.4點，跌幅0.49%，失守週線約9851點，成交值652.54億元，類股漲跌互見，塑膠股弱勢。

觀察蘋概權值股表現，台積電收220.5元，跌幅1.12%，股王大立光跌幅達1.07%，收3710元。鴻海下跌1元，跌幅逾1.4%，收69.7元。

另外，聯發科小跌0.41%，收241元；美律上漲逾4%，收146.5元；宏達電股價走揚，上漲逾1.4%，收34.5元。

全球經濟成長動能趨緩，對油品、石化產品需求不利，台塑下跌2元，跌幅近2%，收101元，南亞下跌1.8元，收74.6元，台化下跌1.5元，收106.5元。

大同集團華映和綠能兩檔跌深個股，股價今天再度亮燈漲停鎖住，分別來到0.69元、5.01元，爆出約1.3萬張、2300張的委賣量。

台股將於1月30日農曆狗年封關，距今只剩5個交易日，日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，市場關注美中貿易戰進度，加上美股超級財報週，台股面臨多空交錯，預估指數將維持區間震盪，資金較青睞中小型股，年初具有「做夢行情」，農曆年前中小型股行情可期。（編輯：楊凱翔）1080123