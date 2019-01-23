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與SpaceX搶市場 歐洲阿利安5型火箭降價發射

最新更新：2019/01/23 20:51

（中央社新加坡23日綜合外電報導）歐洲阿利安太空公司亞太業務主管今天說，價格較低廉的阿利安6型火箭明年啟用前，為與美國對手太空探索科技公司（SpaceX）競爭，阿利安5型火箭發射衛星的費用將打折。

阿利安太空公司（Arianespace）經理暨亞太地區銷售負責人奎內特（Vivian Quenet）說，公司已修改阿利安6型火箭（Ariane 6）的設計，並提高生產量，使其發射費用較阿利安5型火箭（Ariane 5）降低約40%，以與馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司的價格較為一致。

奎內特今天對記者說：「我們在銷售價格上做了很多努力，結果非常正面。」他在最近行銷時說，阿利安太空公司將為電信業等客戶提供阿利安5型火箭發射服務，但只收取和阿利安6型火箭相同的價格。

阿利安公司大部分股權是由空中巴士（Airbus）和賽峰集團（Safran）成立的合資公司擁有，2018年以阿利安5型火箭、織女星火箭（Vega）及聯合號火箭（Soyuz）完成11次發射作業。公司本月預估，2019年將進行最多12次發射作業。

遊說團體衛星產業協會（SIA）推估，衛星發射市場一年達55億美元。SpaceX採用可重複使用火箭的科技，大幅削減太空運輸費用，擾亂了產業秩序。（譯者：羅苑韶/核稿：張佑之）1080123

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