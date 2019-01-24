電動車正夯 投信：相關產業中長期看好

（中央社記者田裕斌台北24日電）根據全球汽車訊息平台Marklines統計，去年11月全球電動乘用車銷量22.03萬輛，年增63%，投信表示，在景氣及車市緩步下滑之際，電動車不受影響，相關產業中長期成長看好。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，電動車成長動能持續，1月14日美國底特律車展中，電動車也是車展上頭號話題，今年電動車市場競爭加劇，各家車廠都搶在特律車展發表電動車宣言，福特(Ford)宣稱有16款電動車正在開發中，通用(GM)汽車旗下的品牌凱迪拉克(Cadillac)也公佈了新電動車架構的計劃，日產(Nissan)旗下Infiniti計劃推出電動汽車概念車。

日產更在今年消費電子大展(CES)上預告，2020年前將透過旗下兩大品牌推出8款電動車，且未來3、4年日產電動車單次充電行駛里程將拉長至300英里，約483公里。

馮紹榮指出，隨著電動車的快速發展，先進駕駛輔助系統(ADAS)晶片隨之成長加速，ADAS系統核心是演算法和晶片；根據市調機構IC Insights分析，全球車用IC市場在2014年成長了11.5%，2017年至2021年的複合年成長率為12.5%，預計2021年將達到436億美元，車用電子長期成長趨勢不變。（編輯：鄭雪文）1080124