台糖全面改用LED燈具 估年省400萬電費

台糖採取「以租代買」策略更換LED燈具，台糖董事長黃育徵說，應該翻轉以往的思維，注重「使用權」，而非「擁有權」。中央社記者蔡芃敏攝 108年1月25日

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）台糖推動循環經濟，也以實際行動節能減碳。台糖表示，預計在3月前，台糖將全面改用LED燈具，預估一年省下130萬度電和400萬元電費。

台糖董事長黃育徵今天出席「DRAWDOWN 反轉地球暖化100招」新書發表會，會後接受採訪時表示，循環經濟不是選項，而是必然要走的路。

台糖不只喊出口號，也身體力行，目前逐步汰換傳統燈具，改換LED燈具，目前總管理處已經改裝完畢，預估在3月前全面改用LED燈具。

台糖表示，若以每天使用燈泡10小時，每月20個工作天計算，改用LED燈具後，每年省下130萬度電，省下新台幣400萬元的電費。

值得關注的是，台糖採取「以租代買」策略，黃育徵說，應該翻轉以往的思維，注重「使用權」，而非「擁有權」。

他進一步解釋，我們需要的是燈泡的亮度，而非燈泡本身。如果以租代買，使用者僅需繳交租金，而廠商為了降低維護成本，勢必改善燈泡品質，讓燈泡效益極大化。日後報廢時，也一定會做到回收最大化。

根據台糖估算，為期10年的總租賃費用為1167萬，買斷金額1886萬元，大概節省700萬元支出。

黃育徵說，更換LED燈具後，有效提升照明效率及減少用電度數 ，並節省照明設備購置、維護費用，一舉數得。

另外，台糖致力打造友善環境，已種植1200萬棵樹木，面積達到1萬2000公頃，相當於463座大安森林公園。而台糖也投資約100億元打造現代化綠能豬場，其中，「東海豐負壓水濂及綠能設計豬場」耗資約6.9億元，兼顧畜牧生產與環境永續的綠能豬場即將在6月啟用。（編輯：鄭雪文）1080125