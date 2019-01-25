守護智財20載 智慧局4面向再創價值

經濟部智慧財產局歡慶20歲生日，智慧局今天舉辦慶祝茶會，包括現任局長洪淑敏（右）、歷任局長中任期最長的經濟部常務次長王美花（左）及歷任副局長都出席共襄盛舉。（智慧局提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年1月25日

（中央社記者廖禹揚台北25日電）經濟部智慧財產局歡慶20歲生日，智慧局長洪淑敏今天表示，將從4面向進一步優化國內智財環境，包括審查效能及品質、法制環境、國際交流、協助產業智財創新發展等。

智慧局今天舉辦成立20週年慶祝茶會，包括現任局長洪淑敏、歷任局長中任期最長的經濟部常務次長王美花及歷任副局長都出席共襄盛舉。

洪淑敏致詞表示，自然人年滿20歲就算成年，20週年也是智慧局的重要里程碑，在歷任局長及同仁努力之下，快速完善台灣智慧財產權制度，如今已擠入先進國家之列，算是亞洲楷模。

延續至今成果，洪淑敏表示，將從4大面向持續推動智慧財產業務，在提升專利商標審查效能及品質上，目前發明專利初審案件平均首次通過時間約9個月，商標註冊則是5個月，因為廠商反映審查太快可能來不及完善修正，因此之後會以維持現狀為目標。智慧局也與美國、日本審理相同案件情況比較，一致性已從60%、70%提升至80%以上，會持續進步。

優化法制環境部分，為因應新興侵權事件，專利法「延長設計專利保護期限」、著作權法「防堵OTT等新興技術侵權態樣」、營業秘密法「偵查內容保密令」等修正案都已在立法院審議，其中偵查內容保密令部分會爭取在下會期通過。

國際交流部分，洪淑敏表示，前局長王美花任內推動許多相關工作，與美國、日本、歐盟、英國及東南亞一直都有良好互動，去年也與歐盟簽署合作備忘錄，目前正在洽談將台灣專利檢索資料公開在歐盟平台，增加國際曝光度。

協助產業智財創新發展部分，洪淑敏指出，智慧局去年建置全球專利檢索系統，有助業者了解各國資訊，今年將擴充資料庫達7000萬筆；在網路侵權案件上，除先前與廣告協會合作，避免投放廣告在非法網站上，也將與OTT業者合作，進一步遏止網路侵權金流。

洪淑敏也鼓勵同仁走出去，更多投入業者輔導工作，希望讓中小企業更有營業秘密保護觀念，並已完成中小企業合理保密措施作業程序，透過SOP協助業者慢慢建立保護措施。（編輯：蘇志宗）1080125