勤誠未來3年目標 每年營收拚增雙位數

（中央社記者吳家豪台北25日電）專業伺服器機殼廠勤誠今天舉辦尾牙晚宴，總經理陳亞男說，未來3年將致力實現每年營收成長雙位數百分比（10%以上），並維持股東權益報酬率20%以上、股利發放率60%以上。

勤誠去年營收達新台幣65.32億元，連續3年創新高，去年營收年增率18.47%更優於伺服器產業表現。由於逐步落實精實管理，以及產品組合優化、新客戶及新訂單加入，勤誠去年第3季毛利率提高至26.17%，較去年上半年平均毛利率高出將近3個百分點；去年前3季每股盈餘（EPS）3.09元。

陳亞男表示，由於人工智慧（AI）、物聯網、雲端服務等大量數據運算需求，以及高網速低延遲的趨勢發展，全球數據中心、存儲設備需求持續增加，尤其5G商業化後，更添伺服器成長的新動能。

陳亞男指出，勤誠將持續重點耕耘美、中兩大地區的白牌市場，並拓展歐洲、印度、澳洲與東協市場的經營，同時開拓新客戶，與客戶一起成長，目標將從目前合計占營收70%的4家主要客戶，增加到6至8家主要客戶。

陳亞男說，勤誠作為伺服器機殼領導廠商，未來3年營運目標不變，繼續耕耘台灣與全球的客戶，將致力實現營收每年雙位數百分比成長、股東權益報酬率維持20%以上、股利發放率維持60%以上，持續穩健成長。

陳亞男表示，美中貿易戰的變化，將是今年全球經濟成長的最大變數，勤誠目前並未受到太大影響，未來美國若進一步全面加徵關稅，勤誠已備好調整出貨地區的應對方案，可將美中貿易戰的影響降至最低。

勤誠董事長陳美琪在尾牙晚宴上除了感謝員工的辛勞，更勉勵員工精益求精，繼續發揮勤誠的工藝精神，保持產業領先地位，也將繼續實踐企業社會責任，落實公司治理與永續發展精神。（編輯：蘇志宗）1080125