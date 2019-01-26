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前中國央行副行長：中美互停投資高科技

最新更新：2019/01/26 18:20

（中央社台北26日電）前中國人民銀行（央行）副行長朱民近日表示，華為事件後，所有進入美國矽谷的中國資金都停止了，也沒有美國資金想到中國投資，中美已經出現在高科技領域互相終止投資的狀態。

香港明報今天報導，朱民最近在瑞士達佛斯世界經濟論壇中接受美國媒體訪談時表示，在國際市場對全球最大的電信設備供應商華為進行嚴格審查後，中國可能會完全削減對矽谷的投資。

這位曾經出任國際貨幣基金（IMF）副總裁的專家說，「人們的心理真的發生了變化」。

中美貿易戰發生後，美國對來自中國的投資更為警惕。

據路透社報導，中國投資者去年對矽谷投資達30億美元，但多半在8月以前完成，美國政府出爐限制措施之後就大跌，投資人和初創企業創辦人面對美國外來投資審查委員會（CFIUS）的審查，紛紛放棄交易、撤離矽谷，至少有10起這樣的例子。

另據俄羅斯衛星通訊社中文網引述華府智庫皮特森國際經濟研究所（PIIE）研究員邱任帕（Martin Chorzempa）認為，中國從美國獲得所需高科技的通道若關閉，也可與其他國家合作。（編輯：周慧盈/張淑伶）1080126

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