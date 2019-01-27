仁寶廣達旺年會將登場 業界矚目

（中央社記者潘智義台北27日電）美中貿易戰疑慮未除，筆電代工大廠英業達旺年會發表布局全球策略，緯創旺年會說明今年業績勝去年；今天晚上登場的和碩旺年會及將舉行旺年會的仁寶、廣達受到業界矚目。

英業達集團董事長卓桐華日前在旺年會記者會表示，面對美中貿易戰，英業達全球布局，只要客戶一聲令下，在台灣、東南亞、墨西哥都能配合生產，但不會放棄中國工廠。

緯創資通除生產筆電、電視等產品，也在印度廠為蘋果組裝手機，但對於印度工廠緯創一向低調，更絕對避談為知名品牌客戶代工手機的事。

緯創資通董事長林憲銘25日在旺年會時表示，雖然還沒宣布加薪多少，但確定每年都會加薪；2019年經濟不是很好，但緯創業績還是會成長。

和碩是鴻海以外蘋果第2大智慧手機組裝代工廠，但和碩一向不發表對客戶看法，業界或投資人只能從其通訊產品出貨量推測手機出貨狀況。對於美中貿易戰影響下，生產基地的轉移，和碩已做分析評估。

仁寶電腦表示，為因應美中貿易戰，桃園的平鎮廠、越南廠都僅能取代部分中國大陸廠產能的方案，至於量產進度須視美中貿易情勢發展，及客戶實際需求而定。

廣達電腦在桃園購買1萬坪廠房，雖然是這波台商回流潮中的大投資案，但廣達主管說，台灣原本的辦公室、廠房就不足，美中貿易戰只是加速廣達在台灣購買廠房的規劃。

廣達評估在桃園設廠，主要考量還是熟悉環境，有總部研發人員可就近支援。買這麼大的廠房，其實短時間不見得用得到，但卻是配合客戶針對美中貿易戰的應變計畫最重要一環，只要客戶有需求，便可快速移入機器設備，投入生產。（編輯：蘇志宗）1080127