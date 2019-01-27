朋程盧明光：新廠攻電動車產品 2020年底完工

（中央社記者潘智義台北27日電）車用二極體廠朋程董事長盧明光今天指出，2023年手上持股將全數信託，5年後朋程業績拚達百億元；另外新廠專攻電動車應用，估2020年底完工。

車用二極體廠朋程今天舉行尾牙，現場席開80桌，盧明光今天表示，5年後即2023年，朋程營業額目標達新台幣百億元，今年和明年業績目標成長10%以上。新廠將深耕絕緣閘雙極電晶體（IGBT）和金氧半場效電晶體（MOSFET）模組。

他針對新產能規劃指出，台灣新廠擬專攻MOSFET和IGBT，布局電動車應用，預估今年7月開始興建，2020年12月可望完工，長期規劃每年營業額可到新台幣30億元。

盧明光指出，目前朋程標準型二極體產品在全球燃油車用二極體市占率約52%到53%，預期未來相關市占率可到65%。

他說，朋程持續深耕開發高效能和超高效能二極體產品，其中超高效能產品日前送樣，預估明年開始出量。

朋程表示，高效能二極體等新產品去年營業額已達1.2億元，今年新產品營業額預估可達5億元，規劃到2021年，新產品營業額可成長50%以上，2021年新產品規模可達15億元。

盧明光表示，儘管燃油車比重持續降低，不過朋程主要客戶拉貨力道持續穩健，加上朋程在燃油車標準型二極體滲透率持續提升，每年業績可持穩成長。

針對中國青島廠布局，盧明光表示，青島廠深耕電磁閥產品，預估今年3月可量產。朋程預估，今年產值可到2億元，5年內產值可到10億元。

法人指出，朋程已開始對日系豐田（Toyota）車廠用MOSFET模組進行代工，包括模組和封裝，預估今年可出貨。朋程去年全年自結合併營收新台幣35.95億元，年減2.03%。（編輯：黃國倫）1080127