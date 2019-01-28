外國法人專利申請王 高通擠下阿里巴巴

（中央社記者廖禹揚台北28日電）經濟部統計，2018年外國法人申請3種專利排名，前年居冠的阿里巴巴申請腳步減緩，由積極布局5G的高通以1011件高居榜首，年增67%，同時拿下外國法人中的進步王。

經濟部智慧財產局今天公布2018年專案申請及公告發證統計排名，在發明、設計、新型等3種專利申請案件數上，去年排名第一的阿里巴巴以599件退居第2，高通則因5G布局積極，申請1011件，以阿里巴巴近2倍數量高居第一。

智慧財產局局長洪淑敏表示，阿里巴巴先前申請案多，在電商領域可能已布局成熟，加上轉往東南亞市場發展，因此去年案件數減少21%；不過，洪淑敏表示，阿里巴巴在去年第4季申請量有大幅成長，顯示若有新型商業模式出現，仍可能維持申請專利動能。

值得注意的是，日商迪思科及美商康寧公司這次都是首次進入前10名，分別為第6（285件）及第7名（270件）。洪淑敏指出，與中國大陸相比，許多外商在台灣設立研發中心的意願較高，顯示業者對台灣智財環境有信心，像在台灣設立研發中心的康寧就相當在乎營業秘密保護及專利保護。

此外，陸商廣東歐珀去年申請專利數量也下滑，年減22%，以253件從第7名滑落至第9名。洪淑敏表示，智慧型手機市場近年漸趨飽和，可能要開發出新技術領域，才能帶來新一波專利申請動能。(編輯：李信寬)1080128