去年建物買賣移轉27.8萬棟 年增4.5%

（中央社記者韋樞台北28日電）內政部統計處最新統計，2018年全國房屋買賣移轉棟數為27.8萬棟，年增約4.5%。房仲分析，拍賣移轉微增至5234棟，10年大減79%；繼承移轉棟數持續創新高達5.6萬棟，10年大增57.45%。

信義房屋不動產企研室專經理曾敬德表示，買賣移轉棟數連續兩年反彈，交易量反應市場連續幾年觸底盤整，自住買盤回籠擇優購屋所致。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，2018年全年建物買賣移轉棟數27萬7967棟，較2017年的26萬6086棟成長4.5%，交易量僅小幅回升，不如市場預期的28萬棟，房市復甦力道已不若前一年強勁。

謝志傑說，美中貿易衝突未解，全球經濟局勢不明朗，加上下半年總統大選開跑，預期可能壓縮交易量成長空間，雖然九合一大選後民眾購屋信心回升，但房市交易量能還不熱絡，且自住市場短期不會改變，若屋主誤判情勢拉高售價，買方恐怕會縮手。

曾敬德分析買賣移轉棟數當中的拍賣移轉雖然反彈至5234棟，年增6.8%，但大約是歷史高峰時的一成，並未對市場造成影響。至於繼承移轉棟數5萬6315棟，年增5.2%，主要是受到高自有住宅率與人口持續老化影響，因此去年繼承棟數不斷創新高，預料這樣的趨勢將持續下去。贈與移轉4萬3025棟因房地合一新制上路後，節稅效益下滑，因此贈與移轉數量大致維持穩定。

曾敬德說，若以10年的變化則更可看出市場差異。10年前整體房價水準較低，加上當年上半年的投資買盤興盛，新成屋交屋量大，全年買賣移轉棟數達37.9萬棟，2018年市場只有自住當道，投資買盤疲弱加上交屋量不若當年多，10年間移轉棟數大減約10萬棟。

不過拍賣市場則反應目前市況相對穩定，2008年的拍賣移轉仍高達2.5萬棟，2018年只剩下5234棟，較當年減少約8成，反應當前因債務或欠繳房貸因而流入法拍市場的量少，拍定移轉的量也因而減少，不過另一方面表示市場大致維持穩定，急需資金或債務可能出問題的民眾，可以順利售屋變現。（編輯：李信寬）1080128