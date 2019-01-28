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日月光子公司擬砸61億 在陸惠州設大亞灣新廠

最新更新：2019/01/28 19:11

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）封測大廠日月光投控子公司環旭電子擬在中國大陸惠州興建大亞灣新廠，預計總投資額不低於人民幣13.5億元（約合新台幣61.4億元）。

日月光投控今天晚間公告，因應中長期發展戰略和產能布局需要，子公司環旭電子擬與中國惠州大亞灣區招商局，簽訂項目投資協議，興建惠州大亞灣新廠。

環旭電子也公告，產能已趨飽和，現有場地和空間無法滿足在中國大陸華南業務發展需要，計畫在大亞灣經濟技術開發區設立專案公司。

日月光投控表示，相關投資包括土地出讓金，預計總投資額不低於人民幣13.5億元，相關項目投資協議由環旭電子簽訂，由董事會授權子公司環勝電子投資設立新廠。環勝電子也將成立100%持股的全資子公司。

環旭電子預估新廠占地總面積約6萬平方公尺，計畫項目分兩期建設，第一期建築面積為12萬平方公尺；第二期建築面積7.3萬平方公尺，規劃生產視訊控制板、收銀機、伺服器主機板、新型電子產品等。

環旭電子指出，此次對外投資事項在公司董事會審批許可權之內，無需提交股東大會審議，正式簽約日期另行安排。

環旭電子將在2月14日下午於上海市浦東新區召開股東臨時會。（編輯：黃國倫）1080128

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