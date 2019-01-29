順藥入股生控基因 進入免疫醫學領域

（中央社記者韓婷婷台北29日電）順天醫藥生技董事會決議以每股2元分階段參與生控基因疫苗私募，並以5.89元取得生控1447萬股。順藥表示，入股生控主要看好其研發平台潛力，有助進入免疫醫學領域。

順藥表示，未來將與生控合作，以生控的融合蛋白新藥開發平台，開發免疫療法與抗感染（如B型肝炎）新藥。

生控28日股東臨時會通過辦理私募1億股，順藥將以每股新台幣2元參與生控私募，股數不超過8039萬3440股，總金額不超過新台幣約1.6億元，順藥可在上述限額內，分3次參與生控私募，第一次認購1000萬股；在取得老股部分，順藥將以每股5.89元購買。在第一次私募認購與購買老股後，順藥將取得生控23.79%股權。

順藥總經理暨執行長林榮錦表示，生控的產品線與其研發平台的發展潛力，是順藥決定入股生控的主因，順藥與金樺合併後，已經具備蛋白質藥物的開發能力，再併入生控的研發平台，有助順藥研發能力再升級，進入免疫醫學領域。

林榮錦認為，過去1、2年以來，由於大環境變動，導致資本市場對生技產業的支持不足，生控等公司營運資金受到影響。透過私募將使生控獲得持續營運的資金，並獲得順藥的藥物研發團隊協助，加快研發速度，攜手進軍癌症免疫醫療與B肝市場。順藥未來也將透過生控的融合蛋白新藥開發平台，取得候選藥物，充實產品線。

生控為專注於免疫療法新藥的公司，目前鎖定HPV（人類乳突病毒）與HBV（B型肝炎病毒）領域研發新藥。目前旗下產品線包括子宮頸前癌變治療劑與其用於治療子宮頸癌的第二代藥物，以及治療B肝的新藥。

其中子宮頸前癌變治療劑TVGV-1進度較快，已布局二期臨床試驗並與美國FDA（美國食品暨藥物管理局）進行臨床開發討論。（編輯：張均懋）1080129