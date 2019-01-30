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彩晶證實裁員約80人 後續將增補人力

最新更新：2019/01/30 13:01
瀚宇彩晶主管30日證實裁員約80人。圖為瀚宇彩晶南科廠。（圖取自Google地圖網頁www.google.com.tw/maps）
瀚宇彩晶主管30日證實裁員約80人。圖為瀚宇彩晶南科廠。（圖取自Google地圖網頁www.google.com.tw/maps）

（中央社記者潘智義台北30日電）中華映管爆發債務危機裁員之後，瀚宇彩晶主管今天也證實裁員約80人，後續將增補人力，農曆年後還有20人報到。

瀚宇彩晶主管強調，此次裁員約80人，當中多為生產線作業員。公司目前現金充裕，幾無向銀行借款，此次裁員屬正常汰除，後續將增補人力。

觀察面板景氣，瀚宇彩晶指出，如同面板大廠友達法說會所言，大尺寸面板歷經6年最長的多頭，面臨調整壓力；彩晶主攻的小尺寸面板也經歷3年多頭，但去年第4季面板需求減緩，價格不好，所以12月營收減少。

瀚宇彩晶公布去年12月營收為新台幣7.41億元，較11月減少33.6%，較前年同期減少約57.8%，12月中小尺寸面板出貨量為2425萬片，月減少54%，大尺寸面板及自有品牌產品出貨量9.8萬片（台），較11月減少10.3%。

瀚宇彩晶統計，2018年第3季銷貨收入淨額約41億元，較第2季減少約20%。營業毛利約為7.9億元，營業利益約為3.5億元，淨利約5.3億元，基本每股盈餘為0.16元。彩晶指出，到去年第3季底止，每股淨值約13.38元，第3季毛利率、營業利益率、淨利率分別為19%，9%、13%。

另外，出貨量方面，彩晶表示，2018年第3季總出貨量達415.5萬片（換算19吋約當量），較第2季減少約3.6%，整體產品平均售價約為32美元。在產品出貨方面，中小尺寸面板出貨量約1億1700萬片，大尺寸面板出貨量約40萬片，自有品牌產品出貨量約10萬台。（編輯：楊凱翔）1080130

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