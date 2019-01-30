聯亞去年EPS約7.71元 每股配5元現金

（中央社記者田裕斌台北30日電）聯亞今天召開法人說明會，公布去年自結獲利，全年稅後純益新台幣6.96億元、每股稅後純益（EPS）7.71元，董事會通過每股擬配發現金股息5元。

聯亞去年第4季合併營收6.76億元、季增12%、年增8%，由於矽光產品出貨，加上10G產品增加，單季稅後純益2.15元，單季EPS則達2.38元，創去年單季新高，財務長楊吉裕表示，今年第1季營收受到農曆春節工作天數減少，應會季減5%至10%。

楊吉裕指出，受到2月農曆春節關係，整體出貨量會減少，不過矽光主要400G已經開始小量試產，下半年應該可量產，用在資料中心的5G基地台會以25G單晶片和100G模組，目前已經和幾家客戶洽談中。

針對美中衝突，楊吉裕表示，目前尚無實質出貨量影響，主要還是在終端需求上，所以並沒有太悲觀。

楊吉裕指出，預計聯亞今年營收會成長，產品組合也會更優化，包括10G、25G矽光比重會增加，10G的產品單價比2.5G高出很多，隨著市場對傳輸的要求，未來50G的比重一定會持續增加，但主流產品仍落在10G及25G。

聯亞今年在設備採購支出落在4億至5億元，新廠部分則會再支出8億至9億元，聯亞自去年陸續採購新機台，自去年的新設備陸續上線、完成認證，通常要4至6個月時間，今年預計再增加20%至30%產能。（編輯：蘇志宗）1080130