亞投行行長：中國會審查向他國放貸做法

（中央社台北30日電）中資支持的海外大型建設屢傳對當地國家財政造成負擔，亞投行行長金立群表示，有關發展中國家債務負擔的擔憂，正促使中國重新平衡在海外放貸的做法。

斯里蘭卡因為無力償還中方貸款，2017年底被迫將中資承建的漢班托塔港移交給中國管理99年；馬來西亞也因財務難以負擔而打算取消200億美元鐵路方案的計畫，這兩者都是中國「一帶一路」的建設計畫。

英國金融時報報導，亞洲基礎設施投資銀行行長金立群表示，中國政府已經意識到對這類雙邊貸款的批評，「中國領導人肯定已經收到了這一資訊。你不能沒完沒了地投入資金，而不審查一下情況，進行重新平衡。」

批評者稱中國「不顧後果地放貸」，使其他國家陷入債務陷阱，金立群認為這樣的說法是不實的指控。他說，無論中國能夠在多大程度上支持某個國家，相比那個國家能夠動用的全部資源，中國的支援仍然是有限的。

金立群表示，區域基礎設施面臨的更大問題是整體經濟需要趕上。對於任何國家來說，投資於基礎設施時，要進行「重新平衡」，需要其他生產部門的支援。

亞投行今年的放貸總額目標為40億美元，金立群表示，他希望將對中國的貸款控制在該行貸款組合10%以內。

亞投行在2016年初開業，是由中國倡議設立的多邊金融機構，重點支持基礎建設，號稱每個專案都必須滿足該行在財政、社會和環境可持續性方面的標準。根據人民日報報導，亞投行至2018年底已批准34個項目，批准投資達70億美元。（編輯：張淑伶）1080130