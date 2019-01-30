離岸風電躉購費率調到5.5元 開發商：續留台灣

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）今年度綠能躉購費率拍板，離岸風電業者表示，每度5.516元的費率雖不夠理想，但「不會離開台灣」，將進行全面性財務評估，預計在年底前融資到位，同時做出最終投資決議。

經濟部今天公布今年度再生能源躉購費率，離岸風電躉購費率每度新台幣5.516元，較去年費率調降5.71%；並新增滿發小時上限，發電達4200至4500滿發小時部分，每度4.1370元；超過4500滿發小時，每度2.7580元；前高後低階梯制則繼續維持。

獲配彰化海域彰芳、西島2座離岸風場的丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）表示，費率下調近6%，雖然不夠理想，但終於可以針對費率進行全面性評估。將今年費率與成本結構互相平衡，才能在年底前融資到位，預計年底前會做出最終投資決議。「對CIP是挺大挑戰，但不會縮編、不會撤資，持續留在台灣。」

CIP表示，CIP是肩負最多本土化的廠商，在2023年有約21項本土化要求、2024年有27項要求。進一步估算，以3.1GW裝置容量、國產化供應鏈初期投資約300億元來看，建立本土供應鏈的成本相當於1MW要花費1030萬元，「落在身上是挺重的費用。」

對於滿發時數上限，CIP說，尊重政府的決定。不過階梯式費率從原差價7：3縮小至6：4，CIP則說，階梯式費率向來是強化貸款的證據，才能增加銀行融資的意願。

對於外界擔心廠商會不會在前10年賺完錢就走人？CIP解釋，CIP進入後市場就會長期持有20年。且進入市場的前9年現金流都還未轉正，更不會離開台灣。

CIP也呼籲，台灣離岸產業要更積極投資，共同對能源轉型盡一份心力，像是世紀鋼已在近期接到CIP達165億元的水下基礎訂單。

達德能源（wpd）目前有麗威風場和允能風場，達德表示，已台灣深耕多年，會續留台灣市場。感受政府努力調升費率的善意，對於目前費率很有信心，內部會再重新估算，再與台灣供應鏈討論報價。（編輯：林孟汝）1080130