離岸風電躉購費率出爐 經部盼開發商別輕言放棄

（中央社記者廖禹揚台北30日電）經濟部今天公布108年度再生能源躉購費率，其中爭議多時的離岸風電費率拍板每度5.516元，降幅較草案縮減，經濟部次長曾文生也在記者會中喊話，希望國內外開發商不要輕言放棄。

經濟部今天上午召開再生能源躉購費率審定會，下午隨即舉行記者會，公布今年度費率，離岸風電費率拍板每度5.516元，降幅縮減至5.71%，曾文生表示，費率都是按照公式計算，納入業者提出具體可佐證資料，考量國內外制度差異等因素，包括台灣海床較軟，需使用成本較高的套筒式水下基礎，海上可施工天數較短，以及業者須自行負擔併網成本等。

先前預告草案中，離岸風電費率較去年大降逾1成，引起開發商反彈，甚至暫停執行中計畫表示要重新評估可行性。曾文生說，現在還不知道開發商評估結果，但他還是要對所有再生能源業者喊話，強調政府推動再生能源發展的決心，希望國內外開發商都不要輕言放棄。

至於先前草案中遭開發商反對的新增3600滿發小時上限及取消前高後低階梯式費率，經躉購費率審定委員會討論也採取折衷作法。

滿發小時上限部分，委員會認為還是必須加入財政支出控管機制所以保留，但提高門檻並採取階段式，4200滿發小時以上，依躉購費率75%計算，每度4.137元，4500滿發小時以上則打5折，每度2.758元。

能源局長林全能表示，過去年售電量是按示範風場的4MW風機實際發電量計算，但今年為反應未來多採8MW風機的趨勢，改由開發商推估風場發電量加權計算，從3600提高到3750滿發小時，而滿發小時上限則是依此為基礎計算。

曾文生說明，考量到發電狀況受天候及開發商技術、運維狀況影響，為肯定開發商本身的努力，保留10%餘裕，將第一階段滿發小時上限設為4200，而若第二階段4500滿發小時上限，委員會判斷天候影響較大，因此再打折扣。

先前草案原定超發額度以台電迴避成本計算，林全能說明，因後來發現再生能源發展條例中規定躉購費率不得低於下限費率，若採迴避成本計算可能因違法而作廢。

草案中擬取消的前高後低階梯式費率這次會中則拍板保留，但前後期費率比例從7比3調整為6比4，林全能表示，希望業者能因階梯式費率爭取到更多專案融資，但確保後10年也能積極投入風場維運。

曾文生表示，今年度再生能源躉購費率整體下調，對電價影響應該會稍微降低，但仍要推算2025年總發電量及各種發電配比，目前尚無明確計算數字。（編輯：黃國倫）1080130