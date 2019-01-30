離岸風電躉購費率拍板 彰縣府盼產業鏈落地生根

（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）經濟部今天公布離岸風電躉購費率，彰化縣長王惠美表示，彰化縣政府尊重中央政府訂定離岸風電費率權責；彰縣府說，重點應是如何讓離岸風電產業鏈在彰化落地生根。

經濟部公布108年度再生能源躉購費率，其中離岸風電每度新台幣5.516元，與預告草案相比，降幅從12.71%縮減到5.71%，並新增滿發小時上限，費率以4200及4500滿發小時為門檻遞減。

彰化外海是離岸風電重要開發風場，彰縣府建設處長代理經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，雖然中央也強調產業在地化，但如果核心技術不移轉，落實在地化難有成效。

劉玉平說，離岸風電風機設外海，受影響最大是原來靠海生活的漁民，不論補償或轉型輔導，要與漁民、漁會溝通，取得認同和支持。

劉玉平表示，對縣府來說，開發效益主要是稅收，但綠能沒獨立稅別，還是歸屬營業稅，以離岸風電來說，每創造100元營業稅，回到地方只有1.3元的中央統籌分配稅款。

劉玉平說，海上租金收入1年6億元也全歸國有，而產業在地化部分，恐怕彰化廠商參與更少，從這些面向檢視，地方因開發離岸風電受惠真的不多。（編輯：李明宗）1080130