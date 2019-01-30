4離岸風電商籌設許可 經濟部最快春節前核發

（中央社記者廖禹揚台北30日電）經濟部能源局長林全能今天表示，目前正就彰化縣政府1月14日回函確認法律效力，若無疑義，最快春節前就能發出4家離岸風電商的6個風場電業籌設許可。

中鋼公司、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、沃旭能源、北陸能源（NPI）及玉山能源等4家離岸風電業者因未能取得彰化縣政府核發的複審同意函，爭取適用去年度每度5.8元的躉購費率失利。針對中央與地方對複審同意函認定出現歧異，能源局在1月初開始與彰化縣政府溝通。

經濟部今天公布今年度再生能源躉購費率，能源局長林全能受訪表示，彰化縣政府14日回函，未提及任何對相關開發商的意見，僅表示無涉彰化縣政府職權，能源局目前已就此多方尋求法律見解，確認此案與過去處理案件具一致性，就會按此核發籌設許可。

林全能說，目前正在做最終確認，近2天內會有結果，能源局也不會規避任何責任，在嚴謹審慎檢視後會盡快處理，希望在春節前有明確結果。

針對彰化縣政府關心的漁業補償問題，林全能表示，都訂有相關明確規範與公式，他也與當地漁會多次溝通，表示後續會做具體督導，確認開發商落實承諾，與漁業訂定具體合作計畫。（編輯：蘇志宗）1080130