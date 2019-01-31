保護藻礁 環團籲海審會嚴格把關三接案

（中央社記者蔡芃敏台北31日電）環團呼籲內政部海岸管理審議會嚴格把關第三天然氣接收站開發案，盼藻礁不要成為經濟發展下的犧牲品。中油說，規劃三接在2023年供氣，據先前評估，開發案對環境影響輕微。

內政部海岸管理審議會今天舉行第3次專案小組會議，審議「第三座天然氣接收站」開發案。

環團指出，中研院團隊在開發範圍發現良好藻礁、罕見珊瑚及多杯孔珊瑚島，並引用「文化資產保存法」和「海岸管理法」，自然生態優先於建設工程，建議停止審查第三天然氣接收站，避免對生態環境造成傷害。

中國國民黨籍立委陳學聖今天也出席專案小組會議，會前告訴中央社記者，中研院在開發案範圍發現「多杯孔珊瑚島」，政府應該依法停工，不要因「非核」而讓藻礁成了祭品。各界都期盼供電無虞，但深澳電廠可以不蓋，三接應該也有其他替代方案。

搶救大潭藻礁行動聯盟表示，就三接開發案而言，在環保和經濟間，環保是被犧牲的一方，相關單位應該實際會勘後，再進行相關對策。

台灣蠻野心足生態協會指出，2月2日是世界濕地日，全世界都在想辦法拯救、保護自然生態，但是政府卻在環評內設置投票部隊，環保可能成為經濟發展下的犧牲品，呼籲海審會做出專業判斷。

中油發言人方振仁會後表示，中油先前評估三接開發案對環境影響輕微。中油會依照環評承諾事項注意生態環境，未來開發時發現有柴山多杯孔珊瑚，中油將調整落墩甚至是整座棧橋位置。

他說，希望環團將調查報告提供中油作為監測參考，以利持續推動相關保育措施。環團今天表示將在2月底舉辦論壇，中油也將會派員參加。

根據規劃，中油第三天然氣接收站將在2023年開始供氣，並在去年底進場整地及施工圍籬。（編輯：蘇志宗）1080131