南韓現代重工將併購大宇造船海洋

（中央社記者姜遠珍首爾1日專電）南韓媒體報導，投入超過10兆韓元（約新台幣2748億元）公共資金後，大宇造船海洋工程公司最終將投入現代重工業的懷抱，成為在全球造船業具壓倒性地位的獨大造船公司。

南韓「中央日報」今天在商務版頭條以「現代重工業懷抱大宇造船海洋公司－－將躍升為居壓倒性地位的世界第一」為標題，作出前述報導。

報導說，投入的巨額公共資金何時能回收及能收回多少目前無法預測，而且雙方的交易沒有透過公開招標的形式進行，而是與現代重工業私下協商決定，這也引起「秘密談判」的爭議。

報導說，韓國產業銀行（KDB）1月31日表示，將透過把持有的大宇造船海洋公司股份（55.7%）全部轉讓給現代重工業來推進大宇造船海洋的民營化。韓國產業銀行董事長李東傑當天在記者會上表示：「產業銀行與現代重工業簽署了針對大宇造船海洋公司有條件的併購協議（MOU）。」

產業銀行和現代重工業計劃共同成立新的造船法人作為中間控股公司，現代重工業將是新公司的最大股東（持股26%），產業銀行是第2大股東（持股18%）。

報導說，嚴格來說，這次交易並不算是產業銀行出售大宇造船海洋的股份，因此短期內無法回收任何公共資金。產業銀行計劃將來轉讓造船法人和大宇造船海洋的股份，但目前沒有時間表。

產業銀行表示，南韓排名第3的造船企業——三星重工業公司也可參與收購大宇造船海洋的競爭。但，產業銀行和現代重工業已定出具體的計畫，此舉相當於找人陪跑，引起業界的指責。

報導說，也有觀察家認為，三星重工業反而會藉此機會考慮退出競爭力已大幅變弱的造船行業。在國內造船行業排名第1、第2的兩大造船公司合併成超大型造船公司，很容易引起外國競爭對手對市場壟斷的質疑和反對。

報導說，現代重工業集團表示：「這次簽署協議不是一家企業併購另一家企業」，「而是為了最大限度擴大綜合上升效果，實現競爭效應，提升南韓造船產業的競爭力」。（編輯：郭中翰）1080201