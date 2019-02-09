泰國盼吸引外資 東部經濟走廊提供便民誘因

（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）泰國打造東部經濟走廊，希望讓泰國經濟進階到下一個層次。泰國政府建構勞工行政中心，提供一站式的工作證申請服務以及工作機會媒合平台，便民措施盼吸引更多外資。

泰國政府推動經濟4.0計畫，希望擺脫中產階級陷阱，其中一個重要計畫是在春武里（Chon buri）、羅勇（Rayong）和北柳（Chachoengsao）3個府打造東部經濟走廊（Eastern Economic Corridor）。

除了機場、港口、鐵路設施等硬體設施，人力更是東部經濟走廊是否成功的關鍵，位在春武里的勞工行政中心（Labor Administration Center）日前開幕，提供在東部經濟走廊工作的人「一站式服務」。

要在東部經濟走廊工作的勞工不需要跑很多機關取得工作證，只要到這個行政中心，就可以一次完成所有手續，不過在這裡取得的工作證，也只能讓勞工在春武里、羅勇和北柳等3個府工作。

泰國政府預估2017年到2021年間，10大目標產業的勞工需求約為17萬7000人。

泰國勞動部就業部門的督察員皮洛特（Pirote Chotikasatien）表示，泰國希望2019年能夠招募到6000名移工在東部經濟走廊工作；在這裡辦工作證比其他地方更迅速，而且泰國政府提供減稅誘因和優先投資權等政策，便民做法希望吸引更多企業家投資東部經濟走廊。

泰國副總理宋奇（Somkid Jatusripitak）去年中就曾接見來訪的鴻海集團副總裁兼夏普社長戴正吳，宋奇邀請鴻海集團投資東部經濟走廊，並承諾給予優先投資權。

勞工行政中心也不只可以申請手續，由於勞工行政中心就位於春武里技術發展機構園區裡，行政中心內有諮詢櫃台和媒合平台，想要招募員工的老闆或是想在東部經濟走廊工作的勞工，都可以到此尋找相關機會，想要增進工作技巧或提升工安等，也都能在這裡獲得諮詢服務。

目前在東部經濟走廊最大投資國為日本，占外國投資的52%，日本投資的前3大產業分別為汽車零組件、輪胎及內胎和鋁製產品，投資金額分別為763億、317億和270億泰銖。第2名為新加坡，占國外投資8%，前3大產業為石化產品、輪胎及內胎和家用設備，投資金額分別為185億、70億和36億泰銖。

第3名為中國，占外國投資的6.56%，前3大產業為汽車零組件、輪胎及內胎和鋼製品，投資金額分別為77億、27億和18億泰銖。（編輯：林憬屏）1080209