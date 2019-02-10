蘋果轉型拚服務事業 內憂外患待克服

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）蘋果公司多年來倚重iPhone拓展版圖，如今金雞母褪色，蘋果想靠服務事業彌補成長缺口，但iPhone買氣降溫形成拖累，應用程式開發商也漸漸不願被抽成，蘋果轉型困難重重。

蘋果公司（Apple）一月初投下震撼彈，以中國智慧型手機銷售趨緩為由，逾15年來首度下修單季營收預測。iPhone新鮮感降低、售價不斷上漲、用戶換機時間拉長等因素影響買氣，早有跡象可循，蘋果為此已將部分重心轉移到服務事業。

蘋果服務事業包括App Store、串流音樂訂閱、行動支付等，近年已成為蘋果成長最快的部門。上個會計年度，蘋果服務事業營收成長33%，達397.5億美元，應可如期在2020年達成年營收500億美元目標。

放眼科技界，硬體廠商在產品發展成熟後轉型服務的例子屢見不鮮。除了國際商業機器公司（IBM），曾靠作業系統Windows叱吒一時的微軟（Microsoft），沉潛多年後憑藉雲端與企業服務東山再起，也是成功案例。

至於蘋果，有些服務成功打下江山，例如iTunes與App Store，有些服務卻未獲廣泛應用，包括行動支付Apple Pay。

蘋果的App Store開應用程式市集風氣之先，匯集大量第三方程式，上架費和應用程式內購買抽成為蘋果帶來可觀收入，但近年成長速度已放慢，特別是在iPhone市占率節節敗退的中國市場。

與此同時，影音串流巨擘Netflix和遊戲開發商Epic Games已嘗試停止和蘋果分享收入。Netflix計劃讓新會員不再使用蘋果帳務系統，避免繳費被抽成，Epic Games則在建立自有應用程式商店。

面對如此情勢，蘋果不得不開放原本封閉的生態系統，拓展Apple Music及iTunes電影與電視節目能接觸到的客群。

亞馬遜（Amazon.com）語音助理Alexa支援的智慧喇叭已可使用Apple Music，三星（Samsung）一月在拉斯維加斯消費電子展（CES）上宣布與昔日死對頭蘋果攜手合作，三星新款智慧電視將支援iTunes應用程式。

蘋果服務拓展到競爭對手裝置只是第一步，市場接受度如何還是未知數，但長期看好蘋果的分析師孟斯特（Gene Munster）不改樂觀心態。

孟斯特指出，蘋果決定不在季報中公布iPhone等產品銷售數據，用意之一就是打造服務公司品牌，而投資人尚未充分明瞭這項概念。他認為，投資人將逐漸了解，未來不必每季緊盯硬體銷量，也能期待蘋果獲利成長。（編輯：施燕飛）1080210