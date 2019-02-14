不退出5G競賽 華為願配合各國安全要求

（中央社華沙13日綜合外電報導）中國電信業巨擘華為技術公司美國分公司的首席資安官柏迪今天表示，願配合各國對資安的額外要求，以確保公司不在全球5G技術競賽的中東歐戰場缺席。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本週訪問波蘭、匈牙利等中東歐國家時警告，各國應避免使用華為產品，否則華府將難與它們維持夥伴關係。副總統彭斯（Mike Pence）今天加入蓬佩奧的波蘭訪問行程，期間大讚華沙當局「致力保護電信業」、不讓中國上下其手。

基於華為有可能將相關技術用於情蒐活動，波蘭政府正考慮將其排除於該國未來的5G行動通訊網路之外。

華為技術公司美國分公司的首席資安官柏迪（Andy Purdy）向路透表示：「美國政府十分堅持、立場堅定，並強力對外傳播其對華為的主張。」

柏迪指出，公司願與各國政府合作，配合其任何額外的資安要求，包括測試所有供應商產品的原始程式碼。

新華社報導，中國外交部發言人華春瑩正面迎擊蓬佩奧，說美國的行為是動用國家力量打壓中國企業的正當發展權利和利益。

與此同時，德國媒體RND報導，內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）已表態支持德國電信法修法提案，修法方向將是強化對外國網路供應商的資安要求。

賽賀佛此一試圖影響修法進程的舉動，可謂提高了德國政府對華為加強監控的可能性。

德國政府將於3月底標售頻譜，展開5G行動通訊網路的佈建工作。（譯者：陳韻聿/核稿：劉文瑜）1080214