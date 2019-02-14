電信產業搶市占 低資費快閃出擊

（中央社記者江明晏台北14日電）電信產業低價戰持續，今年過年前夕業者陸續以快閃限定方案出擊，遠傳電信今天宣布推出情人節快閃限定「限速21M吃到飽399方案」，月付折價至311元，應戰其他業者近期推出的低價資費。

遠傳電信攜手合作的LINE MOBILE今天宣布，因應2月14日西洋情人節，推出情人節快閃限定方案，至16日限時3天，申辦限速21M吃到飽399方案，月付折價至311元，合約期間內回饋的LINE Points更由原本的2%加倍成4%。

LINE MOBILE舉例，LINE Points 1點等同現金1元，若以LINE Pay支付LINE MOBILE月租費，可直接使用回饋LINE Points折抵，相當於299元可享有21Mbps吃到飽。

今年電信產業低價資費戰爭持續，且戰火蔓延中，亞太電信近期也宣布推出限時快閃優惠，到2月28日止，網路門市月租費299元，綁約12個月即享「上網不限速吃到飽和網外市話1000分鐘大放送」。

台灣之星則宣布推出「4G吃很飽」，以免費大容量取代吃到飽的資費型態搶市。依照最高網速的不同，提供2款方案內容，月租新台幣288元起，享網速最高21Mbps每月提供15GB免費4G上網傳輸量，綁約12個月期間額外送60GB。

業界人士分析，今年電信產業低價吃到飽的態勢「回不去了」，擺在高層眼前的課題是要啟動轉型，帶動其他加值服務成長，填補傳統語音和行動營收下滑的缺口。（編輯：李信寬）1080214