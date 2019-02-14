中國放緩加貿易緊張 港富豪財富縮水近6171億元

（中央社香港14日綜合外電報導）受中國經濟放緩、美中貿易緊張、股市重挫，加上香港這個全球最高不可攀的房地產走軟等因素影響，香港50大富豪去年整體財富縮水約200億美元（約新台幣6171億元）。

法新社報導，根據富比世（Forbes）2019年香港50大富豪榜，這些超級富豪2018年總財富縮水200多億美元。來到2867.5億美元。這個數字和2017年形成明顯對比。2017年香港富豪總財富增加600億美元，來到3070億美元。

香港首富李嘉誠去年財富萎縮40億美元左右，但高達320億美元的財富，仍領先地產大亨李兆基的300億美元。

香港最顯赫的女企業家之一朱李月華，去年財富失血最多，個人財富縮水75%，來到33億美元（約新台幣1018億元）。

朱李月華的個人財富主要是透過金利豐金融，而金利豐金融容易受到香港股市表現影響，港股去年下跌9.4%。

銀河娛樂集團主席呂志和去年財富失血42億美元，澳門博弈股重挫，也拖累何超瓊和胞弟何猷龍的財富跟著大幅萎縮。

金利豐證券分析師黃德几（Dickie Wong）表示，香港富豪的財富往往和股市財富密切相關。但他也指出，還有其他不利因素。

黃德几告訴法新社，說到今年的經濟和股市，中國經濟放緩、美中貿易戰依舊是主要不確定性因素。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1080214