歐洲股票型基金 單週淨流出創次高紀錄

（中央社記者潘智義台北18日電）新興市場投資組合基金研究機構（EPFR）統計，2月7至13日，歐洲股票型基金淨流出59億美元，為有紀錄以來第2大單週淨流出金額，新興市場股票型基金淨流入16億美元。

富蘭克林投顧表示，投資人雖樂觀期待美中貿易協商，但基期較高的美股，及政治紛擾頻仍的歐股基金持續遭資金淨流出，而新興市場股、債型基金則受資金青睞。

依據EPFR統計，2月7至13日，股票型基金淨流出69億美元，美國股票型基金淨流出6億美元，日本股票型基金淨流出3億美元，歐洲股票型基金淨流出59億美元；整體新興市場股票型基金淨流入16億美元，主要流入全球新興市場與亞洲股票型基金。

富蘭克林投顧分析，今年以來全球風險性資產反彈強勁，除美聯準會釋出鴿派訊號外，溫和通膨環境也讓中國、印度等新興國家央行得以採取寬鬆貨幣政策，有助維繫全球景氣與投資信心。

富蘭克林投顧指出，美中貿易緊張情勢舒緩，卻未解除，加上美國兩黨政治對立，以及3月底英國脫歐等政治紛擾，投資人仍須防範市場震盪風險，做好股債均衡配置。

因此，富蘭克林投顧建議，單筆投資基金可考慮側重拉丁美洲的全球債券型基金、新興當地貨幣債券型基金、美國平衡型基金；至於股票基金，可採取定期定額及震盪加碼策略。（編輯：林興盟）1080218