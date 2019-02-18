紐時：中國伊朗駭客再次猛烈攻擊美國企業

（中央社舊金山18日綜合外電報導）紐約時報今天報導，美國企業與政府機構已成為中國與伊朗駭客猛烈攻擊的目標，資安專家相信，這應是受到川普總統去年退出伊朗核協議以及他與中國爆發貿易戰的刺激。

報導指出，伊朗駭客近來攻擊美國銀行、企業與政府機構，已比先前報導的攻擊行動更為全面。聽取相關簡報但未獲授權公開談論的7名人士指出，許多企業以及多個美國政府機構遭到攻擊。

美國國家安全局（NSA）和民間資訊安全公司火眼（ FireEye）分析家認定，這些攻擊來自伊朗。攻擊行動促使美國國土安全部（DHS）上月在聯邦政府停擺期間發布緊急命令。

根據9名情報官員、民間資安研究員和熟悉網攻律師的說法，伊朗的網攻行動和中國不謀而合，中國再次在網路上發動攻勢，從美國軍方承包商和科技公司竊取商業與軍事機密。

根據紐約時報知悉的情報簡報摘要，波音（Boeing）、奇異航空（General Electric Aviation）和電信業者T-Mobile，成為近來中國產業間諜行動鎖定的目標之一，這些企業均拒絕討論此事，目前也不清楚網攻行動是否成功。

4年前，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）與中國國家主席習近平達成一項里程碑協議，遏止以竊取商業機密為主的網路攻擊，中國的網攻行動於是放緩下來。

情報官員與民間資安研究人員指出，在美中貿易戰持續升溫情況下，這項2015年簽署的協議顯然已非正式取消了。中國網攻又回到昔日密集程度，而且現在更具隱密性，更精巧複雜。

「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）網路安全專家西格爾（Adam Segal）和其他中國資安專家指出，中國網攻行動昔日是由人民解放軍駭客發動，現在是由國家安全部負責。

中國國家安全部發動的許多網攻鎖定戰略目標，例如網際網路服務供應商（ISP），可以入侵數十萬個、甚至數百萬個企業和政府網站。（譯者：嚴思祺/核稿：劉學源）1080218