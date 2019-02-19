農地工廠 蘇貞昌：已辦臨時登記優先輔導合法

（中央社記者王揚宇台北19日電）立委持續關注農地工廠問題；行政院長蘇貞昌今天說，長期群聚、沒有污染與公安危疑的工廠，希望就地輔導，已辦理臨登的7000多家工廠，不應明年到期而失效，最優先來輔導他們合法。

諸多立委關注農地工廠合法化問題，經濟部日前表示，今年將展開全國清查，設定申請合法化輔導的期限，將原本申請臨時工廠登記的門檻放寬為2016年5月20日前建設的工廠皆可申請。現行工廠管理輔導法將在明年6月2日落日，不過，在符合門檻的3萬8000家廠商中，目前僅有不到一萬家申請臨時工廠登記。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌列席備詢。

民進黨立委陳素月說，有一部分中小企業因為地目關係，無法取得合法工廠登記證，因此過去政府開一扇門，辦理臨時工廠登記，要來輔導他們合法，但輔導期限明年6月就要到期且過程緩慢，取得臨時工廠登記的家數目前有7000多家，業者面臨壓力。

蘇貞昌表示，昨天召集政務委員張景森、龔明鑫及經濟部、農委會、內政部相關部會開會，做了決定；第一、不准新設、不得污染、不得危及公安，但政府也不會再浪費1萬4000多公頃的農地，再來安置這幾萬家的工廠。

蘇貞昌說，第二、對於相信政府、配合政府，已經辦理臨登的7000多家工廠，不應明年到期而失效，最優先來輔導他們合法；第三、對於長期群聚、沒有污染、沒有公安危疑的工廠，希望就地輔導，給他們各方面的幫助與誘因。

蘇貞昌表示，希望讓這些為台灣拚經濟的工廠老闆，不用害怕被拆、安心拚經濟，這對台灣才是最有利；昨天達成的決議，他請張景森及相關部會儘速研擬相關修法送立法院，儘速完成立法，讓業者安心，也會往土地保護、產業發展、國家安全、環境永續方面努力。（編輯：張均懋）1080219