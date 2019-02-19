2018年經常性薪資年增2.57% 近18年最大增幅

（中央社記者潘姿羽台北19日電）廠商調薪給力，主計總處發布去年12月全體受僱員工平均經常性薪資為新台幣4萬1414元，年增2.11%，連續第13個月增幅逾2%，且2018年全年增幅更達2.57%，創近18年最大增幅。

主計總處的薪資調查範圍是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的月薪，非經常性薪資則包含年終獎金、年節獎金、績效獎金及加班費等，經常性薪資與非經常性薪資合計便是總薪資。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，過去一年，國內景氣表現不錯，廠商調薪情況也蠻顯著，使得全體受僱員工平均經常性薪資自2017年12月起，已經連續13個月增幅逾2%。

潘寧馨說，廠商營運好時，會反映在發放獎金上，2018年全體受僱員工非經常性薪資年增率達9.38%，為2015年以來最高增幅。

儘管2018年廠商調薪情況顯著，進一步觀察2018年扣除物價因素後的實質經常性薪資平均為3萬8235元，仍不及2001年的3萬8398元，顯見薪資成長追不上物價的狀況仍舊存在。

值得注意的是，2018年全年實質總薪資平均為4萬8476元，持續攀升，對於實質總薪資續創歷年新高，實質經常性薪資卻倒退的現象，潘寧馨分析，主因是廠商調薪情況改變，傾向依個人表現論功行賞，取代一視同仁的調薪所致。

近期景氣走緩，媒體於記者會中詢問，是否將影響後續薪資的成長動能，潘寧馨表示，接下來主計總處會密切關注非經常性薪資表現，因為與景氣連動性較高，以及廠商年終獎金的發放情形，主計總處也將彙整去年12月至今年2月的數據，並於4月公布年終獎金情況。（編輯：郭萍英）1080219