加班工時連3月負成長 勞動市場示警景氣趨緩

（中央社記者潘姿羽台北19日電）勞動市場浮現警訊，據主計總處統計，薪資、受僱員工人數及加班工時等勞動市場3大指標中，加班工時連續3個月呈現負成長，顯見製造業生產動能下降，印證景氣趨緩的現象。

主計總處最新公布的經濟預測，下修2019年經濟成長率0.14個百分點至2.27%，財政部公布的出口數據也連3月負成長，均顯示台灣經濟正在下滑。

至於景氣趨緩是否已經影響勞動市場的表現，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，可從受僱員工人數、加班工時以及薪資等3大勞動市場指標來判斷；去年9月製造業加班工時年增0.3小時，10月轉為年減0.2小時，11月、12月則分別年減1小時、1.1小時。

潘寧馨表示，當景氣不好，製造業加班需求降低，就會影響加班工時的時數，對照經濟部發布的工業生產指數，去年12月翻黑，製造業生產指數也年減1.45%，反映去年底景氣成長力道確實有減緩的現象。

至於另外2個指標，2018年受僱員工人數年增1.39%，穩定成長，與景氣連動性較高的非經常性薪資，去年年增率也高達9.38%，為2015年以來最高增幅；潘寧馨表示，受僱員工人數以及薪資對於景氣的反應本來就不如加班工時及時，現階段還看不出受到影響的情況，未來會持續密切關注。（編輯：林興盟）1080219