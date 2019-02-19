基金比績效 年度得獎名單多屬3類投資

（中央社記者潘智義台北19日電）晨星暨Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）今天公布，2019年度得獎名單，富蘭克林投顧分析，績效佳獲獎的共同基金多集中在投資科技、公用事業、生技等產業。

晨星機構指出，晨星暨Smart智富台灣基金獎今年共有3022檔主動基金角逐24個獎項，組合式基金類因為短中期績效不佳，共有3個獎項經評審一致決議從缺，使得主動式基金最終敲定只有21檔獲獎，得獎機率為0.69%。

晨星機構表示，受到去年投資市場快速反轉變化衝擊，組合式基金過去3至5年績效不如直接投資市場基金。組合型基金經理人應該要有能力面對市場變化，無奈短中期績效都不佳，因此組合式基金類別，包括全球股票組合式基金、全球多元資產組合式基金、全球債券型組合式基金，第一次做出全數從缺。

另外，安聯投信是晨星暨Smart智富台灣基金獎台股基金最大贏家，共有安聯全球人口趨勢基金、安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金分別獲得Smart智富台灣基金獎全球股票型、台灣股票型及科技型基金等3項大獎。

施羅德投信則以「施羅德環球基金系列—新興亞洲基金」、「施羅德環球基金系列—新興歐洲基金」、「施羅德環球基金系列—大中華基金」分別獲得亞太(不含日本)股票型、新興歐洲股票型及大中華股票型基金獎等3項大獎。

國泰投信則在今年ETF類基金評比拿下最多獎項，包括「國泰富時中國 A50 ETF」、「國泰富時中國A50單日正向2倍ETF」基金，分別拿下海外原型類指數股票型基金獎，以及證券槓反類指數股票型基金獎等。（編輯：楊凱翔）1080219