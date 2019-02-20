台股偏多整理 投顧：強中透弱提防拉回

（中央社記者江明晏台北20日電）投顧指出，今天台指期結算，觀察台股能否守穩5日線之上並續創高，壓力為先前波段高點10272點附近，短線偏多整理，但盤勢強中透弱，提防拉回，類股逢高震盪恐加大。

台股19日上漲6.98點，收在10152.26點，成交值新台幣1013.92億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣37.93億元；自營商買超18.3億元，投信買超5.0億元，外資及陸資買超14.63億元。

美股道瓊工業指數小漲8.07點或0.03%，以25891.32點作收。日盛投顧指出，美國總統川普推文稱，美中貿易談判在許多方面取得重大進展，並暗示他願意推延完成談判的最後期限，沃爾瑪最新財報顯示，電子商務銷售額成長43%，激勵股價上漲，週二美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.2至0.19%。

觀察台股走勢，日盛投顧認為，周三為台指期結算，觀察台股指數是否能守穩在5日線約10120點之上並續創新高；支撐為5日線至10日線10066點，壓力為2018年10月11日長黑棒高點10272點附近，短線偏多整理但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，日盛投顧指出，支撐為5日線至10日線，壓力為138至140點附近，近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC製造、IC設計、PA、生技等。

國泰證期表示，技術指標來看，目前大盤高檔鈍化，強勢族群出現減碼跡象，量能也明顯萎縮，短線盤勢強中透弱，因此，雖然日線技術面偏多，但類股逢高震盪恐加大。（編輯：鄭雪文）1080220