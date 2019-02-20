要求加薪升職有多難 人力銀行：成功率不及3成

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）人力銀行調查顯示，有3成2上班族曾開口要求加薪、升職，不過成功機率只有29.1%，人力銀行表示，上班族必須拿出實際工作成績、具體數據，作為要求升職加薪的依據。

yes123求職網今天公布「勞工薪資滿意度與升遷卡關調查」，調查顯示，有高達88.9%的上班族「不滿意」目前薪資待遇，比例創6年來新高。若薪水要達到滿意程度的話，34.7%上班族希望月薪至少增加新台幣5000元，20.7%期盼加薪3000元，有12.3%認為要加1萬元以上，平均調薪期望值則落在5104元。

調查也顯示，有32.3%的上班族曾經主動開口向老闆要求加薪、升職，不過成功被加薪或升職的機率只有29.1%；曾因工作表現佳，公司主動加薪、升職的上班族比例則僅有17.2%。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，想和老闆談薪水、求升遷，不能光靠談心，必須拿出實際的工作成績，更要突顯自己與其他同事不同之處，像是專案成果替公司省下多少成本，或是創造多少營收、獲利，拿出具體貢獻數據，作為要求升職、加薪的依據。

若考慮跳槽到其他行業或是變動職務、調部門，楊宗斌則認為，上班族要下定決心並跳出職場舒適圈，收入與職位才有可能翻轉。他建議，上班族要努力成為職場斜槓族，補強產業知識、專業技能，也要考取證照，學習第二專長。

為了解勞工薪資滿意度與升遷卡關，yes123求職網於今年1月24日到2月11日以網路問卷進行抽樣，有效問卷共1064份，信心水準為95%，誤差值為正負3%。（編輯：鄭雪文）1080220