宏達電VR藝術新作品 帶觀眾登月漫步飛行

（中央社記者江明晏台北20日電）宏達電VR業務深耕藝術領域，HTC VIVE再度成為Art Basel巴塞爾藝術展香港展會的官方虛擬實境夥伴，並將首度於亞洲展出VR藝術作品To the Moon「登月」。

宏達電今天宣布、HTC VIVE再度成為Art Basel巴塞爾藝術展香港展會的官方虛擬實境夥伴，並將首度於亞洲展出葛萊美音樂獎得主安德森(Laurie Anderson)、和台灣新媒體藝術家黃心健共同創作的VR藝術作品To the Moon「登月」。

巴塞爾藝術展香港展會期間為2019年3月29日至31日。安德森為首位美國太空總署NASA的駐村藝術家，與黃心健共同創作出To the Moon「登月」，紀念2018年為人類登陸月球50週年，在15分鐘的虛擬實境作品中，觀眾將會化身為太空人，在低重力的外太空漫步飛行。

安德森和黃心健的裝置藝術La Camera Insabbiata，已在2017年威尼斯影展獲得「最佳VR體驗」獎。 此次To the Moon「登月」在亞洲首次展出，是繼2018年在路易斯安那現代藝術博物館後的首次亮相。

宏達電表示，HTC VIVE長期致力於藝術領域的數位創新，創立VIVE Arts是一項透過最新科技的運用，改變藝術及文化體驗方式的全球計劃。

Vive Arts總監張忠為表示，宏達電連續第二年成為巴塞爾藝術展香港展會的官方虛擬實境合作夥伴。「登月」是一件極具開創性的藝術品，透過VR創造全新的敘事手法，期望以此激發觀眾的共鳴。（編輯：楊凱翔）1080220