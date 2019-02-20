全球公用事業指數逆勢漲 相關基金報酬率佳

（中央社記者韓婷婷台北20日電）無畏市場震盪，MSCI全球公用事業指數自去年第4季以來累計上漲5.93%，於各大產業指數中脫穎而出。相關的水電瓦斯、基礎建設基金今年以來、近3個月平均報酬率各繳出5.84%與3.15%。

全球股市去年第4季大幅重挫，儘管今年來強勢反彈，但若統計去年第4季至今，絕大多數產業指數仍舊呈現下跌表現，並以能源跌幅最大，迄今為-11.83%，其次是資訊科技-7.29%；然而，公用事業卻吸引資金源源不絕流入，逆勢上漲5.93%。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，公用事業產業具有需求穩定、營運穩健、股利配發高等3大優勢，在市場波動之際，投資價值自然顯現，容易成為資金避風港。觀察去年第4季至今，相關公司股價波動有限，即可得到印證。

展望後市，葉菀婷表示，雖然市場擔心今年全球景氣放緩，製造、消費等產業都會受到不同程度的波及，但公用事業中的水電瓦斯與鐵公路橋梁管理行業，為民生基本需求，又有政府特許執照的支持，無論未來景氣如何變化，都具有一定合理的利潤空間，營運變化有限。

根據Bloomberg資料統計，MSCI全球公用事業指數每股盈餘已連續3年成長，去年來到7.59美元、年增率7.66%，今明2年預估進一步成長。

除了基本面穩健的優勢外，葉菀婷指出，近幾個月，市場對於聯準會今年加息的預期降溫，引導10年期美債殖利率維持低檔，增強公用事業類股高股息的優勢，預期將持續發揮吸金效果，並限縮股價下檔風險。（編輯：王永志）1080220