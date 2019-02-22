台股尾盤爆量翻紅 短線操作宜保守

（中央社記者吳家豪台北22日電）受美股收黑影響，台股今天開低震盪，早盤跌破10300點關卡，隨著股王大立光翻紅，帶動指數跌幅收斂，尾盤爆出新台幣84.59億元大量翻紅；法人表示，台股目前量能不足，操作不宜過度樂觀。

台股加權指數今天盤中最低下探10269.95點，午盤後穩步上揚，收在今天最高10322.92點，小漲3.39點，漲幅0.03%，成交值新台幣1163.79億元。電子股漲0.1%，金融股漲0.09%。

蘋果概念股指標大立光早盤股價走低，在4100元至4150元間震盪，至上午10時30分左右獲買單挹注翻紅，終場收在4255元，上漲2.53%；鴻海表現受壓抑，收73.5元，下跌0.41%；台積電開低在5日均線233元之上整理，收平盤236.5元。

二線光學股漲多拉回，先進光跌2.17%，收54.2元；揚明光跌1.69%，收87.1元；今國光跌0.89%，收33.55元。

金融股今天盤下狹幅整理，富邦金跌0.22%，收45元；兆豐金跌0.19%，收26.95元；國泰金、中信金收平盤45.4元、20.75元。

國泰證期指出，台股指數突破去年12月高點10148點，站上半年線，但目前量能仍不足；日KD指標雖然維持高檔鈍化，有利於指數持續震盪走高，但台股及美國道瓊、納斯達克指數同步走揚，恐存在KD指標高檔背離風險，即便現在趨勢偏多，但操作不宜過度樂觀。（編輯：張良知）1080222