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賴正鎰提5建議 盼台灣重返四小龍之首

最新更新：2019/02/22 15:21
商總理事長賴正鎰指出5大建議，包括鬆綁法令、核能備而不用達到穩定供電、兩岸維持和平穩定與經貿交流、加速規劃觀光特區，以及擴大內需建設，加速培養高階管理人才，期盼台灣重返四小龍之首。中央社記者蔡芃敏攝　108年2月22日
商總理事長賴正鎰指出5大建議，包括鬆綁法令、核能備而不用達到穩定供電、兩岸維持和平穩定與經貿交流、加速規劃觀光特區，以及擴大內需建設，加速培養高階管理人才，期盼台灣重返四小龍之首。中央社記者蔡芃敏攝　108年2月22日

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）商總理事長賴正鎰表示，美中貿易戰促使海外資金與台商返台投資，也是台灣重返四小龍之首的好時機。對此他提出5大建議，包含鬆綁法令、核能備而不用、兩岸和平穩定經貿交流等。

全國商業總會理事長賴正鎰今天在商總新春記者會上表示，因為受惠各國實施肥咖條款、美中貿易戰促使海外資金與台商返台投資，這是台灣重回亞洲四小龍之首的好時機。

賴正鎰指出，台灣曾是亞洲四小龍之首，過去台灣人民所得突破1萬美元，新加坡與香港都還在台灣之後。不過，經過20多年變化，台灣雖然增加到2萬5000美元，但韓國已經突破3萬美元，新加坡香港都已破4萬美元；現在台灣應好好把握時機，重返亞洲四小龍之首。

對此，賴正鎰指出5大建議，包括鬆綁法令、盤點工業區、降低稅率，吸引更多投資；核能備而不用，達到穩定供電，讓企業安心投資；在九二共識下，讓兩岸維持和平穩定與經貿交流；加速規劃觀光特區，搶攻觀光財；擴大內需建設，加速培養高階管理人才。

對於企業回台需要穩定供電，他表示，企業擔心綠能供電穩定性以及電價上漲等問題，建議應該尊重全民公投結果，讓核電備而不用，才能讓企業安心拚經濟。

賴正鎰說，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）今年已經生效，台灣外銷將面臨考驗，兩岸應該要儘速簽訂服貿、貨貿協議，才能穩定經貿往來。期盼政府能興利除弊，推出有利民眾與企業的政策。（編輯：張均懋）1080222

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