同欣電任命呂紹萍兼執行長 張嘉帥為營運長

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）同欣電今天董事會通過執行長及營運長任命案，其中執行長由總經理呂紹萍兼任，原市場行銷處副總經理張嘉帥新任營運長。

觀察去年營運，法人預估，同欣電去年全年獲利可望落在新台幣10.3億元到10.5億元區間，每股純益可超過6.2元。

展望資本支出，法人預估，同欣電未來2年資本支出規模應該在8億元到10億元區間，以調整菲律賓和台灣龍潭生產基地產能和產品組合為主。

在影像感測元件布局，近期同欣電既有CIS客戶在中國成長動能可期，此外，全球最大CIS廠商業擴展車用市場，法人預估，同欣電有機會成為合作夥伴，今年首季之後可開始挹注業績。

展望今年，法人預估，同欣電今年在影像感測業績可望成長兩位數百分點，混合積體電路模組和高頻無線通訊模組持續受惠光纖與車用帶動，預估業績可望成長逾一成，今年全年整體獲利可望挑戰4年高點。

被動元件廠凱美日前取得同欣電持股比例約5.03%，凱美也取得同欣電主要股東之一木葉文投資100%股權，間接持木葉文掌握同欣電的3.02%股權，共計凱美透過2筆交易取得同欣電8.05%股權。（編輯：郭萍英）1080222