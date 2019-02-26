季調失業率連2月上升 景氣走緩影響勞動市場

（中央社記者劉麗榮台北26日電）主計總處今天發布1月失業率為3.64%，雖是8個月以來最低，不過，季調後的失業率3.72%，呈現連續兩個月上升，顯示近來景氣擴張力道趨緩影響勞動市場。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，1月失業率為3.64%，較去年12月下降0.02個百分點，經調整季節變動因素後的失業率為3.72%，較去年12月上升0.02個百分點。季調失業率最能直接看出總體經濟對勞動市場影響，季調失業率連續兩個月都上升，也是去年8月以來相對較高的水準。

潘寧馨指出，去年8月適逢畢業季，是勞動市場尋職、轉職高峰期，就業人數從去年8月到今年1月增加2.6萬人，增幅比去年同期3.2萬人少；失業人數從去年8月到今年1月減少2.7萬人，但減幅低去年同期的3.1萬人。

潘寧馨表示，失業率從去年8月到現在，累計下降幅度為0.23個百分點，但和去年同期相比的0.26個百分點還要趨緩。

潘寧馨說，季調失業率連續上升兩個月，加上種種跡象顯示，景氣擴張力道趨緩對勞動市場有影響，不過因為只有兩個月，仍要持續觀察是否有較明顯的趨勢。

就年輕族群及高學歷者觀察，1月20到24歲失業率11.73%，較去年12月下降0.07個百分點；25到29歲失業率6.29%，月減0.04個百分點。大學以上失業率4.52%，較去年12月下降0.03個百分點。（編輯：張良知）1080226