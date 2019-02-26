永昕瞄準生物藥前端開發 補強CRO業務能力

（中央社記者韓婷婷台北26日電）永昕與順天醫藥今天分別召開董事會，通過決議，順藥旗下生物藥技術服務業務（CRO）相關資產、負債及營業項目，將以新台幣1.3億元售予永昕，交割基準日定為108年2月28日。

永昕與順藥今天簽訂資產暨營業讓與協議書，永昕將以1.31億元買下順藥所持有「生物藥技術服務業務（CRO）」相關資產、負債及營業項目，其中包括生物藥技術服務、販售抗體相似藥細胞株產品與蛋白質相似藥產品及與日商NanoCarrier合作新藥開發合約項目。

永昕董事長林榮錦表示，永昕的營運策略為以產程（CMC）開發為基礎，發展生物藥品委託開發暨製造服務（CDMO）業務，並透過引進獨家藥物設計及生產製造技術收取權利金、持續擴大公司獲利；為此，永昕必須強化上游臨床前業務並透過投資、併購，建置自有抗體工程研發能力及細胞株開發平台和整併有產程開發能力的公司，補強生物藥新藥開發上游的技術含量與項目組合，才能打造從DNA到優良製造規範（GMP）的一站式服務平台。

林榮錦指出，這次自順藥受讓原金樺的CRO業務即為永昕獲取前端開發能力的第一步，藉此希望能快速增加訂單數量，並以優良產程技術與GMP產能將產品帶入臨床試驗，並期望未來5年內能夠有1至2項上市的生物藥產品在永昕生產製造，創造穩定的獲利。（編輯：楊凱翔）1080226