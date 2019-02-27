財團法人法修正實施 陳冲提出4大建議

（中央社記者邱柏勝台北27日電）前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲今天針對財團法人法提出4大建議，包含依財團法人規模分流管理、將宗教團體納入規範、大型法人應成立自律組織，及檢討相關免稅規定。

資誠（PwC）普華商務法律事務所今天舉辦「財團法人新時代」研討會，邀請陳冲致詞。

陳冲會中針對去年三讀通過的財團法人法修正案發表看法，並提出4項建議。包含對大小型財團法人的分流管理、宗教團體納入規範、督促大型財團法人成立自律組織，並重新檢討財團法人免繳所得稅的66項稅法。

對此，財政部官員表示，去年上半年預告「教育文化慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，已按照財團法人的收入規模，給予不同的支出比率門檻，等行政院公布後即可實施，因此已有做到「分流管理」。至於財團法人免課所得稅的66項函釋法規，單一法人未必能完全適用，且近年來已有滾動檢討。

此外，去年財團法人法修正時，並未納入宗教類財團法人，主要是考量宗教團體與一般法人的性質仍有不同。對此陳冲則認為，與宗教相關的如教義研究、傳播、教育等事項，可不納入財團法人法範疇，但財務等非宗教相關事項，則應受財團法人法規範，較為妥適。

立法院去年三讀通過財團法人法，並於今年2月正式實施，讓財團法人法的組織運作有更為具體的框架；董監事的行為，有了更為明確的要求及限制；財務及業務作業，有更為透明的內控制度及會計制度，相關稅負優惠也朝合乎目的性方向做出修正。

普華商務法律事務所主持律師蔡朝安表示，過往有企業利用財團法人持股股利免稅的優惠，以財團法人為持股平台，卻未積極實施公益活動的情形。而財團法人法的制定施行，相關稅法亦作修正，不再無條件的給予財團法人受領股利免稅的優惠，必須滿足動支要求，才給予股利的免稅，都讓財團法人的運作得以朝向更為積極及正面的發展。（編輯：林興盟）1080227