友通斥資5.55億元入股其陽 啟動策略聯盟

（中央社記者韓婷婷台北27日電）友通科技看好雲端資訊安全高速成長商機，宣布參與其陽私募，預計投資新台幣5.55億元，取得其陽51.26%股權，合作案在雙方董事會通過後正式啟動。

友通董事長陳其宏表示，母集團佳世達推動聯合艦隊戰略，希望集結優秀的中小企業，運用集團資源，共同壯大事業版圖，友通加入佳世達聯合艦隊後，首年合併營收年增4成，證明此模式可快速發揮綜效；其陽和友通雙方在產品和通路均具有互補性，歡迎其陽加入聯合艦隊，未來友通將持續結盟產業夥伴，爭取更多高附加價值的應用，擴大成長動能。

友通總經理蔡其南指出，友通的核心能力為運算，其陽擅長網路通訊，透過雙方的策略聯盟，整合ICT最重要的運算與通訊能力，可為雙方創造一加一大於二的綜效，加上後續的資源整合，不但能強化彼此的研發與產品力，透過生產與供應鏈管理的優化，相信能快速提升雙方的營運效率與競爭力。

根據國際數據資訊(IDC)研究，SD-WAN(軟體定義廣域網路)基礎設施將在2022年達到45億美元的規模，2017至2022年複合成長率高達40.4%；其陽深耕網路安全市場，多款伺服器等級網路安全專用硬體平台出貨給歐美客戶應用於企業級防火牆(NGFW)、統一威脅管理(UTM)、應用交付控制器(ADC)等，另外也同時開發工控等級網路平台，針對智慧能源、工業自動化以及車載交通等市場。（編輯：王永志）1080227