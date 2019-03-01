聯準會鮑爾：持續低經濟成長 美國人薪水恐減半

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天指出，未來數十年若經濟成長率持續低緩，會讓美國勞工實質薪資減半。

鮑爾說，美國經濟面臨長期挑戰，須提高生產力以促進成長，包括設法找到更多勞工加入勞動力。

在一場晚餐會演講中，鮑爾指出，從1991到2007年，美國經濟成長率平均約3%，但自那時以後，經濟成長平均只有1.6%。

如此會讓薪資成長停住。如果經濟持續以每年3%成長，則薪資將比應有的水準減少近2成。

鮑爾說，站在未來世代美國人角度，如果更遲緩的經濟成長持續50年，那麼最後美國人的收入，大約會是該有的一半而已。

他表示，原因之一是生產力成長緩慢，儘管目前美國商業投資強勁，且失業率處於歷史低點，但25歲到54歲年齡層的勞動力比率相對低，特別是男性。

鮑爾指出，在34個先進經濟體中，25-54歲男性勞動力參與率，目前美國是第4低。

他說，這部分歸因更高技術勞力需求增加所導致，呼籲採取行動以「創造生產力繁榮的有利環境」。

他說，政策如能成功驅動生產力提升，將大有助益未來的世代。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1080301